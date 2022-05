Esce da una cerimonia, poi la carambola in via Flaminia con le auto in sosta: finisce in ospedale

ANCONA - Era da poco uscito da una cerimonia quando, per cause da chiarire, ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro le auto in sosta, travolgendo anche uno scooter parcheggiato. E' quanto successo nella serata di ieri (sabato) lungo via Flaminia. Protagonista un anziano di 76 anni.

Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno soccorso e trasportato in ospedale con un codice di media gravità L'uomo, per fortuna, non è in pericolo di vita.