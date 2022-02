Scende dallo scuolabus, un'auto lo investe: bambino in ospedale

Bambino investito da un'auto a Montecarotto. L'incidente è avvenuto alle 16.30, in pieno centro città. Le cause sono ancora da accertare ma, a quanto si apprende, un bambino di nove anni era appena sceso dallo scuolabus quando è stato travolto da un'auto.

Sul posto è intervenuto immediato il 118, con automedica e un'ambulanza della Croce Verde di Jesi. Il bimbo è rimasto per fortuna sempre cosciente ed è stato trasportato all'ospedale pediatrico Salesi per accertamenti, con un codice rosso per dinamica. Sul posto sono accorsi i carabinieri per i rilievi di legge.