Scontro auto-scooter in centro: motociclista in ospedale

Scontro tra auto e scooter lungo via XXIX settembre. In ospedale un uomo di 71 anni che guidava il mezzo a due ruote. Le sue condizioni non sono gravi.

L’impatto, per cause ancora in corso di accertamento è avvenuto oggi pomeriggio all’altezza dell’ingresso del parcheggio Traiano. Il motociclista è stato portato a Torrette, per accertamenti, da un mezzo della Croce Gialla di Ancona.