Auto contro scooter alla rotatoria: ferito un 40enne

Incidente questa mattina all’imbocco della galleria San Martino. Un 40enne in sella ad uno scooter si è scontrato contro un’auto alla rotatoria che si trova tra via Marconi e via XXIX Settembre.

Sul posto è intervenuto il personale della Croce Gialla di Ancona. L'uomo è stato stabilizzato e poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.