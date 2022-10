ANCONA - Auto contro scooter, paura per il motociclista oggi pomeriggio in via Pesaro. Per cause ancora da accertare, i veicoli si sono scontrati e il centauro è finito contro un’altra vettura in sosta.



Sul posto la polizia municipale e l’ambulanza della Croce Gialla. L’uomo è stato portato a Torrette in codice di media gravità.