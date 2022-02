Incidente auto-scooter, paura sulla Flaminia: 19enne in ospedale

ANCONA - Incidente aut-scooter lungo via Flaminia, il ragazzo che era in sella allo scooter è stato portato in ospedale in codice giallo.

L’incidente è avvenuto all’altezza di via Conca intorno alle 22,30. Dinamica e responsabilità ancora da accertare. Lo scooterista, 19 anni, ha riportato lesioni a un arto inferiore. Sul posto, oltre Croce Gialla e 118 anche una pattuglia dei carabinieri.