Auto contro scooter, ancora un incidente all’incrocio maledetto: centauro sbalzato a terra 

ANCONA - Auto contro scooter intorno alle 15. L’incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento all’incrocio tra via Flaminia e via Conca. In ospedale è finito il centauro 40enne, con un codice di media gravità.

Sul posto sono intervenuti Croce Gialla e 118, insieme alla polizia locale che si occupa dei rilevamenti.