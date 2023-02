Un altro incidente all'incrocio maledetto: auto contro scooter, in ospedale il titolare di una pizzeria

ANCONA - Ancora uno schianto all'incrocio tra via Conca e via Flaminia. Stanotte si è trattato di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, è finito contro un'autovettura. Il centauro, un uomo di 67 anni titolare di una pizzeria, è finito in ospedale con diversi traumi. Sul posto, per i soccorsi, la Croce Gialla di Ancona e il 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area mentre la polizia stradale si è occupata dei rilievi e dell'accertamento delle responsabilità.