Manovra davanti alla stazione, l’auto centra uno scooter: la ragazza vola a terra

ANCONA - Auto contro scooter ieri sera davanti alla stazione centrale. Ferita la ragazza di 25anni che era in sella al motorino.

Ancora da accertare le cause che hanno portato all’incidente. Lo schianto è avvenuto tra l'auto guidata da una donna e lo scooter. La giovane, volata a terra, è stata portata in ospedale da un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona con una lesione ad una gamba. Le sue condizioni non sembrano gravi.