Incidente, auto contro scooter: c’è un ferito con diversi traumi

ANCONA - Scontro tra un’auto e uno scooter questa mattina all’incrocio tra via della Montagnola e via Torresi. Ad avere la peggio lo scooterista, un 60enne che ha riportato diversi traumi. Dinamica in fase di accertamento da parte della Polizia locale.

Sul posto il 118 e la Croce Gialla di Ancona. L’uomo è stato portato a Torrette in codice di media gravità.