Si schianta con lo scooter contro un'auto, impatto è violento e vola a terra: è gravissimo

FALCONARA - Si schianta con lo scooter contro un'auto che stava svoltando, 51enne in grvissime condizioni. L'uomo è in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto ieri sera lungo la Statale, all'altezza di Rocca Priora all'incrocio per Chiaravalle. Secondo una prima ricostruzione, l'auto viaggiava in direzione opposta allo scooter e l'impatto è avvenuto nel momento in cui la vettura stava svoltando proprio in direzione Chiaravalle. Dinamica, comunque, ancora in fase di accertamento. Sul posto 118, crabinieri e polizia stradale.