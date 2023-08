ANCONA - Incidente in scooter in via Trieste, ragazza di 18 anni in ospedale in codice rosso. La giovane ha riportato un serio trauma facciale dopo lo scontro con un'auto nel pomeriggio di oggi. Cause e dinamica ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale. Sul posto, per i soccorsi, 118 e Croce Rossa.