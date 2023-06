Auto contro scooter, 65enne sbalzato sull'asfalto: sul posto polizia e 118

ANCONA - Incidente questa mattina, poco dopo mezzogiorno, lungo via Sacripanti. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale, una Fiat Panda ha centrato uno scooter condotto da un uomo di 65 anni. Quest'ultimo, a seguito dello scontro, è finito a terra, scivolando sull'asfalto per alcuni metri. Alcuni presenti hanno subito fatto scattare l'intervento dei soccorritori, arrivati poco dopo sul posto con un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Il 65enne è stato trasportato in ospedale per degli accertamenti: per fortuna sta bene e non è in pericolo di vita.