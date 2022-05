Centrato da un’auto lungo l’asse, 15enne in scooter finisce a terra

Centrato in pieno da una vettura, scooterista 15enne in ospedale. E’ successo intorno alle 14 di oggi lungo l’Asse nord-sud.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Il ragazzo è volato a terra dopo l’impatto ed è stato portato a Torrette dalla Croce Gialla di Ancona. Le sue condizioni non sembrano gravi. Sul posto, per l’accertamento della dinamica e delle responsabilità, c’era la polizia municipale.