L'auto sbanda e finisce in una scarpata, paura per il conducente

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle 11,55 circa, a Fabriano in località Valleremita. La squadra di Fabriano, intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4, ha dovuto farsi spazio tra i rovi per poter recuperare un'autovettura finita in una scarpata.

Con l'ausilio di un mezzo adibito al trasporto di auto incidentate, i pompieri hanno poi recuperato l'auto e messo in sicurezza la zona dell'intervento. Sul posto anche la polizia locale.