L'auto si ribalta, donna estratta dalle lamiere: in ospedale con codice rosso

ANCONA - L'auto si ribalta lungo via della Ferrovia, la donna alla guida è stata portata in ospedale in codice rosso. Paura per la 55enne anconetana, che ha perso il controllo dell'auto della macchina per motivi ancora da accertare.

Sul posto l'automedica del 118, i Vigili del Fuoco e l'ambulanza della Croce Rossa. La donna è stata estratta dalle lamiere dopo un intervento durato oltre 20 minuti. Secondo una prima ricostruzione non risultano coinvolte altre vetture.