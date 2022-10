Perde il controllo all'alba, la macchina si ribalta: automobilista incastrato tra le lamiere

ANCONA - Perde il controllo dell'auto, la macchina si ribalta. Paura all'alba lungo via dell'Artigianato. I Vigili del fuoco sono intervenuti. Ancora da accertare le cause dell'incidente. Sul posto la polizia strdadle, il 118 e i Vigili del fuoco di Ancona, che hanno estratto il conducente dall'auto ribaltata e messo in sicurezza l'area. L'automobilista è stato potato a Torrette per gli accertamebnti medici.