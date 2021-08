L’incidente, per cause ancora in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli. Sul posto la polizia locale

Tamponamento a catena, un’auto ribaltata sul campo agricolo. E’ successo ieri pomeriggio in via Roma, a Jesi. L’incidente, per cause ancora in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli.

Tre persone sono state portate al Pronto Soccorso, dalla Croce Verde e dai mezzi del 118. Non versano in condizioni gravi.