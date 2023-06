Carambola nella notte, travolge tre auto in sosta e poi si ribalta: ferito un 33enne

ANCONA - Stava percorrendo via Colle Verde quando, per cause da chiarire, ha perso il controllo della sua auto, ha danneggiato tre auto in sosta e poi si è ribaltato in mezzo alla carreggiata. Alla guida del mezzo un ragazzo di 33 anni.

A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che, poco dopo le 2 di questa notte, hanno udito un forte boato provenire dalla strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 ed i vigili del fuoco. Il ragazzo è stato caricato in ambulanza e trasportato per accertamenti all'ospedale regionale di Torrette. Non è in pericolo di vita. In strada anche i proprietari dei veicoli danneggiati dal giovane.