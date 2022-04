Auto ribaltata, una persona all’interno è deceduta. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio a Ostra in via Massa.

Sul posto ì intervenuta l’eliambulanza, insieme ai medici del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Da ricostruire le cause dell’incidente.



SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO