Auto si ribalta lungo il viale, nonna e nipote incastrati tra le lamiere: traffico in tilt

ANCONA - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo il viale della Vittoria. Lo schianto è avvenuto intorno le 15 quando un'auto si è ribaltata su un fianco. Dentro l'abitacolo una 70enne e suo nipote di 11 anni che sono rimasti incastrati all'interno del veicolo. Secondo una prima costruzione la donna avrebbe urtato un'altra auto parcheggiata: a quel punto avrebbe perso il controllo del mezzo per poi ribaltarsi.

Sul posto il 118 ed i vigili del fuoco. Quest'ultimi hanno liberato nonna e nipote e li hanno affidati alle cure del 118. Viabilità in tilt per tutta la durata dell'intervento. Per entrambi è stato necessario il trasporto in ospedale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO