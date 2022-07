Prima lo schianto, poi l'auto si ribalta: automobilista incastrato tra le lamiere

FABRIANO - Incidente stradale oggi pomeriggio lungo via Aldo Moro, all'incrocio con via Francesco Petrarca e via Benedetto Croce. Per cause in fase di accertamento due vetture si sono scontrate tra di loro: una di queste si è poi ribaltata con l'automobilista che è rimasto incastrato tra le lamiere.

Sul posto il personale del 118 ed i vigili del fuoco. Sono stati proprio quest'ultimi ad estrarre il conducente dal mezzo ed affidarlo alle cure dei sanitari. Intervenuti anche i carabinieri per tutti i rilievi del caso.