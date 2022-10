Perde il controllo dell'auto e rischia di ribaltarsi, paura per un 74enne: sul posto 118 e vigili del fuoco

JESI - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 18.30, in via San Marcello, in direzione San Marcello. Un uomo di 74 anni, a bordo di una Fiat Panda bianca, ha perso il controllo del mezzo ed ha rischiato di ribaltarsi. Per sua fortuna l'auto è rimasta in bilico al lato della carreggiata permettendogli di uscire autonomamente. Sul posto gli operatori della Croce Verde di Jesi, i carabinieri ed i vigili del fuoco. Dopo gli opportuni accertamenti il 60enne ha rifiutato il trasporto in ospedale.