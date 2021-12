ANCONA - Incidente choc in via Filzi, poco fa, all'angolo con Corso Amendola. Un’auto si è ribaltata sul fianco sinistro. Solo paura per il conducente, 30 anni, portato in ospedale per un semplice controllo.

Sul posto i Vigili del Fuoco oltre alla Croce Gialla di Ancona. Cause ancora in corso di accertamento.