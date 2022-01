Perde il controllo di notte: l'auto si ribalta

ANCONA - Percorre la strada che porta da Candia alla Baraccola quando, per cause ancora in corso di accertamento, perde il controllo dell'auto e si riblata. Fortunatamente solo paura ieri sera per un ragazzo di 22 anni che, illeso, ha anche rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Gialla insieme al 118, carabinieri e vigili del fuoco.