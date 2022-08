Incidente con un’altra auto, poi la macchina finisce contro il palo: paura per una donna

ANCONA - Auto contro il palo, paura per una donna lungo via 1 maggio. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente.

L’incidente è avvenuto in direzione sud. Secondo una prima ricostruzione, l’auto è stata coinvolta in un incidente con un’altra vettura prima di schiantarsi contro il palo. In ospedale una donna di 50 anni, portata a Torrette dalla Croce Gialla di Ancona. Sul posto anche i vigili del fuoco e, per i rilievi, la polizia stradale.