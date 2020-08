Scontro fra un'auto e una moto, choc lungo il viale: giovane sbalzato a terra è grave

Schianto lungo il viale della Vittoria con un giovane che viene sbalzato dalla moto e finisce sull’asfalto sbattendo la testa ed è choc tra i passanti del centro anconetano. Il fatto è avvenuto poco fa, intorno alle 19,30 quando si sono scontrate un’auto e una moto 125. Stando ad una prima ricostruzione, la Renault Clio stava percorrendo il viale della Vittoria in direzione via De Bosis, mentre la moto, condotta da un anconetano di 21 anni, stava percorrendo il viale direzione centro. Proprio all’incrocio i 2 mezzi si sarebbero scontrati lateralmente e il 21enne è sbalzato dalle 2 ruote, finendo a terra, facendo un volo nel quale ha anche perso il casco.

Tanta paura per il ragazzo che ha perso conoscenza. La prima a soccorrerlo, secondo alcuni testimoni, è stata un’infermiera fuori servizio. Poi sono arrivati gli operatori del 118 che hanno praticato al giovane un massaggio cardiaco. Non sono ancora chiare le condizioni cliniche del 21, ma è stato trasportato al Pronto Soccorso di Torrette in codice rosso. Sul posto la polizia municipale.