Incidente auto-moto, centauro a terra. Arriva l'eliambulanza: ricoverato in codice rosso

SIROLO - Perde il controllo della moto dopo l'urto con un'automobile, paura ieri sera in via Cave. Il centauro è finito a terra ed è stato portato in ospedale in codice rosso. Cause e dinamica in fase di ricostruzione.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con l'eliambulanza. Il 49enne non ha mai perso conoscenza, è stato portato a Torrette in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.