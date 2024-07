Tragedia in strada, si schianta contro un'auto: muore un ragazzo di 26 anni

SENIGALLIA - Un altro tragico incidente sulle strade della provincia. Questa volta a perdere la vita è un giovane motociclista di 26 anni, vittima nel primo pomeriggio di oggi (poco dopo le 13) di un terribile incidente lungo la Strada Adriatica Nord, in zona Cesanella.

Il ragazzo era alla guida della sua moto quando, per cause da accertare, si è schiantato contro un altro mezzo. Sul posto gli operatori del 118 e l'eliambulanza. I medici però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.Traffico in tilt per tutta la durata dell'intervento.