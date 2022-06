L'auto si schianta contro una moto: 17enne finisce all'ospedale

SENIGALLIA - Incidente questa mattina in via Capanna tra un'auto e una moto. A quanto si apprende il veicolo, guidato da una senigalliese di 56 anni, stava per immettersi sulla via principale da una strada laterale quando è andata a scontrarsi con il centauro in sella alla moto.

Il motociclista di 17 anni di Montemarciano ha riportato alcune lesioni ed è stato portato in ambulanza all’ospedale di Senigallia. Per fortuna il ragazzo non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri di Senigallia.