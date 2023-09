Auto contro moto, centauro sbalzato in un campo

OSTRA - Auto contro moto sull'Arceviese, paura per un centauro 66enne. L'uomo è stato soccorso dall'eliambulanza dopo essere stato sbalzato su un campo accanto alla carreggiata. E' successo ieri, cause e dinamica in fase di accertamento da parte della polizia locale. Il centauro, prima del trasporto a Torrette, è stato stabilizzato dai medici del 118. Ha diversi traumi, ma non corre pericolo di vita.