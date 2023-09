L'auto colpisce la moto lungo la Flaminia in piena notte: due ragazzi feriti

ANCONA - Incidente lungo via Flaminia ieri sera, intorno alle 23,30. Un'auto, per cause in corso di accertamento, ha colpito una moto con a bordo due ragazzi all'altezza di Palombina. Entrambi i giovani sono finiti all'ospedale. Sul posto Croce Gialla e polizia locale. I feriti sono stati ricoverati con un codice di media gravità.