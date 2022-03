Moto contro auto, paura per un centauro trasportato all’ospedale

JESI - Grande paura nel primo pomeriggio di oggi (11 marzo), per un incidente che ha visto coinvolte un’automobile e una moto con quest’ultima ad avere la peggio. Si è trattato di una Citroen C4 e di una moto Honda il cui guidatore è stato trasportato all’Ospedale di Torrette in codice rosso.

L’impatto è avvenuto in via Roma, all’altezza del ex Bar Parò, con il traffico che è rimasto bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto Polizia Locale, 118 e Croce Verde.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO