ANCONA - Incidente auto-scooter lungo la Cameranense ieri sera. Ad avere la peggio un 15enne, portato a Torrette con diversi traumi ma non in pericolo di vita. L'incidente, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto intorno alle 19,30 all'altezza dell'incrocio con via Filonzi. Sul posto la Croce Gialla e l'automedica del 118.