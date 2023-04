Travolto da un'auto, sbalzato dalla moto: ferito centauro 15enne, è in codice rosso

BELVEDERE OSTRENSE - Schianto tra un'auto e una moto, 15enne in ospedale. Le cause di quanto accaduto in via Mercatale ieri pomeriggio sono ancora da ricostruire, ma fortunatamente il ragazzino non corre pericolo di vita. Alla guida dell'automobile c'era una donna di circa 50 anni. Sul posto il 118 e l'eliambulanza. Sul posto anche i carabinieri di Senigallia per la ricostruzione e l'accertamento delle responsabilità.