Schianto auto-moto: paura per un 16enne

Incidente ieri pomeriggio in via Santa Margherita. Un 16enne, alla guida di una moto da cross si è scontrato con una auto guidata da un anziano. Le cause dello schianto sono ancora da accertare. Il sinistro è avvenuto all’altezza del semaforo che regola l’incrocio con via Della Pergola. Il ragazzino è volato per qualche metro finendo dritto contro un paletto che si trovava posizionato sul ciglio della strada.

Sul posto è intervenuta l'equipe della Croce Gialla di Ancona. Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Avrebbe riportato una lesione ad una gamba.