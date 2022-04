Frontale con la minicar, auto distrutta e ragazzo in ospedale: coinvolta anche una donna

CASTELPLANIO - Incidente stradale nella serata di oggi lungo via Clementina, all'altezza del civico 58, poco distante dal Piccolo Forno. Per cause in fase di accertamento, poco prima delle 9, una minicar si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto. Ad avere la peggio un ragazzo del posto, alla guida della minicar, che è rimasto ferito per fortuna non in modo grave. Il giovane è stato soccorso dagli operatori della Croce Verde di Serra San Quirico e trasportato all'ospedale Carlo Urbani per degli accertamenti. Illesa invece la conducente della Fiat Punto. Le auto sono state portate via dal carro attrezzi del gruppo Donzelli e la corretta viabilità è stata ripristinata in breve tempo. Sul posto anche i carabinieri.