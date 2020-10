Carambola sulla Flaminia, sfonda la vetrata di un magazzino: donna accusa un malore

Prima ha invaso la corsia opposta, schiantandosi contro il guard rail, poi è carambolato di nuovo dalla sua parte salendo sul marciapiede fino a sfondare la vetrata di un magazzino. E’ solo per puro caso che, in quei secondi da brivido, non arrivavano auto dalla parte opposta, non c’erano pedoni sul quel tratto di marciapiede e il locale distrutto era vuoto. Lì a pochi metri c’era solo una donna, che ha assistito a tutta la scena e, vedendosi passare l’auto vicino, ha accusato un malore per lo spavento.

Tragedia sfiorata quella avvenuta oggi sulla Flaminia, a poche centinaia di metri dopo Torrette, tra il quartiere nord di Ancona e Falconara. Erano le 14 circa quando una Bmw vecchio modello stava percorrendo la statale direzione Ancona. Ad un tratto, poco prima del bar Elvis, l’auto avrebbe iniziato ad andare su di giri, come se il motore fosse spinto a tutto gas. Non è ancora chiaro che cosa sia successo di preciso. Il conducente, un uomo di mezza età, ha raccontato di aver perso il controllo del mezzo: «E’ come se avesse accelerato da solo». Fatto sta che prima l’auto ha invaso la corsia opposta, schiantandosi contro il guad rail lato mare, poi è rientrata dall’altra parte della della carreggiata, finendo contro la vetrata di un ex ufficio al civico 276, oggi adibito a magazzino. Tutti illesi. Non è in gravi condizioni neppure la donna che passava lì vicino. Per lei solo un immenso spavento, al punto da accasciarsi a terra e richiedere l’intervento del 118. Sul posto sono arrivati i sanitari dell’automedica del 118 e i volontari della Croce Gialla, che hanno trasportato la donna al Pronto Soccorso di Torrette in codice giallo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Abbiamo sentito un gran rumore, come di un’auto impazzita, poi un botto, siamo usciti e abbiamo visto la macchina conficcata dentro il garage» hanno detto diversi testimoni presenti al bar Elvis in quel momento. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia municipale per capire esattamente che cosa sia successo. Anche perché l’auto, all’arrivo dei vigili, è stata trovata parcheggiata più avanti rispetto al punto di impatto, distrutta sulla parte anteriore e laterale.