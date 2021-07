Pomeriggio di fuoco: l'auto si incendia e le fiamme invadono il campo

L'auto finisce fuori strada, prende fuoco e si incendiano anche le sterpaglie vicine. Paura oggi alle 13 sulla strada Provinciale 20 di Monte San Vito.

La macchina, subito dopo lo schianto, è stata inghiottita dalle fiamme. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco di Senigallia che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la strada. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilevi del caso.