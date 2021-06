Perde il controllo e finisce in un campo: l'auto si infiamma

I Vigili del fuoco sono intervenuti nella notte lungo la Sp 360 nel Comune di Arcevia per un incendio di un'auto a Gpl dopo un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento il conducente dell’auto ha perso il controllo del mezzo rovesciandosi nel campo adiacente alla carreggiata. In seguito al ribaltamento l’auto si è infiammata.

La squadra dei pompieri di Arcevia in collaborazione con i colleghi di Fabriano ha spento le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio al campo limitrofo. Gli occupanti dell’autovettura nel frattempo erano stati soccorsi dai sanitari del 118 presenti sul posto. I Vigili del fuoco nel frattempo hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche i carabinieri di zona.