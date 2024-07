Va fuori strada e abbatte palo della luce e colonnina del metano, fuga di gas in strada

ANCONA - Incidente stradale nella notte a Passo Varano. Attorno a mezzanotte una Fiat Panda guidata da un giovane è finita contro un palo della luce, all’altezza della chiesa, abbattendolo. Nell’urto è stata abbattuta anche una colonnina del metano con una copiosa fuoriuscita di gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per isolare la perdita, e i carabinieri per i rilievi dell’incidente. L’automobilista non sarebbe grave.