L'auto vola in un fossato, dentro un uomo: trasportato in ospedale è grave

Brutto incidente ieri sera a Castelfidardo intorno alle 21.30. Un ragazzo è piombato con l'auto in un fosso vicino alla rotatoria di via Marx. Le cause sono ancora da accertare ma il mezzo è finito dritto nella scarpata finendo lì la sua corsa.

Il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è servito l'intervento dei vigili del fuoco e del 118 per tirarlo fuori. Privo di sensi, è stato caricato sull'ambulanza e trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sembrerebbero gravi. Sono intervenuti i Carabinieri di Osimo per effettuare i rilievi. Ieri non sono stati trovati i documenti del ragazzo e non è stato possibile identificarlo. Il mezzo su cui viaggiava era preso a noleggio e risulta intestato ad una ragazza.