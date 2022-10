Auto nel canale, morte due donne: la terza è in gravi condizioni

SERRA SAN QUIRICO - L’auto finisce in un canale, e due donne perdono la vita. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 a Serra San Quirico per cause ancora in corso di accertamento. Sulla vettura c’erano tre donne ed un uomo, tutti dipendenti di un’azienda del territorio. Per due delle tre donne, di 58 e 51 anni, non c’è stato nulla da fare. Una terza collega è stata portata in ospedale in codice rosso. L'uomo invece non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione la conducente avrebbe perso il controllo mentre si trovava nella scorciatoia che porta all'Abbazia di Sant'Elena.

Sul posto vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Per recuperare i corpi delle vittime è stato necessario l'intervento dei sommozzatori.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO