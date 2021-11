Auto procede contromano, poi lo schianto con un'altra macchina

L'auto va contromano e provoca un incidente. E' accaduto oggi alle 14 a Jesi, sulla salita da viale della Vittoria verso via Radiciotti.

L'utilitaria grigia procedeva controsenso verso il Viale della Vittoria e si è schianata contro un altro veicolo. Per fortuna l'impatto non è stato forte e a bordo c'erano solo i due rispettivi conducenti. Tolti i danni alla carrozzeria non si segnalano grossi disagi o peggio ancora feriti. Il traffico è al momento rallentato sulla sola salita. Sul posto presente la polizia locale per i rilievi di legge.