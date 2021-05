Scontro tra un'auto e un motorino: 15enne in ospedale

Un'auto si è scontrata con uno scooter guidato da un 15enne oggi pomeriggio in via Torresi, angolo con via Camerano.

Il giovane è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette dalla Croce Gialla di Ancona, intervenuta subito sul posto. Accorsa anche una pattuglia della polizia municipale per effettuare gli accertamenti del caso. Per fortuna il ragazzo non versa in gravi condizioni.