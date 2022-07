Auto contro scooter, l'impatto è fatale: così è morto lo storico bagnino Luciano Giampieri

NUMANA - Tragico schianto ieri sera alle 21 sul litorale. A perdere la vita in un incidente in scooter Luciano Giampieri, 82 anni, storico bagnino e titolare dello stabilimento Cavalluccio di Mare.

Dopo una giornata di lavoro in spiaggia l'uomo stava rientrando a casa con il suo motorino quando, dopo una decina di metri, si è scontrato con un suv, all’altezza dello stabilimento Lido Azzurro. Da quanto si apprende a bordo dell’auto c’erano due turiste che stavano facendo delle manovre per uscire da un parcheggio. L’impatto è stato fatale. L’anziano è caduto a terra e, nonostante i soccorsi immediati, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto è atterrata anche l'eliambulanza del 118. Nonostante i tentativi di rianimarlo, però, per lui non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato dichiarato intorno alle 22. Sul posto la Croce Gialla di Camerano, la Croce Azzurra di Sirolo oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri di Numana. Sotto choc l'intera comunità per la morte dell'imprenditore molto conosciuto.