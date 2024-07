Evita un frontale sterzando bruscamente ma finisce la sua corsa contro un muro: paura per un 19enne

ANCONA – Ha visto di fronte a sé un’auto che a quanto sembra - da una prima ricostruzione - avrebbe invaso la sua corsia di marcia e per evitare l’impatto frontale ha sterzato bruscamente terminando la sua corsa contro un muro. Paura nel primo pomeriggio di oggi per un diciannovenne alla guida di un fuoristrada, che in zona Pinocchio (in via della Madonnetta) è stato soccorso dopo il violento impatto dal personale sanitario della Croce Gialla. È stato quindi trasportato all’ospedale di Torrette, fortunatamente in condizioni non gravi.