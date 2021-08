Auto contro moto: centauro ricoverato in codice rosso

L'impatto è avvenuto in via XXV Aprile alle 7,45. Sul posto la Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 e la polizia municipale

Schianto questa mattina alle 7,45 in via XXV Aprile, ad Ancona. Una donna alla guida di un'utilitaria ha centrato in pieno una moto che stava salendo lungo il rettilineo (in direzione questura). L'impatto è avvenuto proprio all'incrocio con via Marini.

Il centauro nell'impatto ha riportato diverse ferite e traumi. A prestare i primi soccorsi l'equipe della Croce Gialla di Ancona con l'automedica del 118. Il ferito ha riportato anche un trauma cranico ed è stato portato al pronto soccorso di Torrette in codice rosso. Per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la polizia municipale.