Auto contro furgone, donna estratta dalle lamiere in gravi condizioni. Atterra l'eliambulanza

ANCONA- Auto contro furgone, terribile incidente questa mattina, intorno alle 10:30, in via Olmo Bello ad Ostra. I due mezzi, una Lancia Y e un Ducato Maxi, si sono scontrati per poi finire nel fosso adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Senigallia e i sanitari del 118 che hanno estratto dalle lamiere la conducente dell’auto. La 58enne è stata trasportata in eliambulanza al pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri forestali e la polizia locale per i rilievi. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.