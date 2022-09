Auto contro camion, incidente da spavento: donna incastrata tra le lamiere

OSIMO - Camion contro macchina, la conducente dell'auto è stata estratta dalle lamiere. L'incidente è avvenuto a Osimo lungo via Chiaravallese intorno alle 15,15. Cause ancora in corso di accertamento. Sul posto le forze dell'ordine insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, che dopo aver estratto la signora dal veicolo, l'hanno portata in pronto soccorso.